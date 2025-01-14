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На неформальное заседание Совета безопасности ООН, организованное Великобританией по «формуле Аррии» и посвященное украинской тематике, был приглашен Валерий Горишний, бывший участник батальона «Азов»*. Этот выбор вызвал резкую критику со стороны российского представительства в ООН, пишет ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Горишний известен своими неонацистскими взглядами. В социальных сетях он демонстрировал татуировку с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», которая, по данным российского дипломата, несет ответственность за убийство 97 британских военнопленных в 1940 году.
Российский дипломат также отметил, что заседание было изначально задумано как антироссийская пропаганда. Выбор докладчиков, включая Горишнего, служившего в полку «Азов»*, лишний раз это подтверждает.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
«Надеюсь, после сегодняшнего мероприятия в этой стране широко разойдется информация о том, что британские дипломаты – организаторы сегодняшнего мероприятия – приглашают выступить в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, убивших их соотечественников», — отметил Полянский, указывая на противоречивую мораль и лицемерие западной дипломатии.
Российский дипломат также отметил, что заседание было изначально задумано как антироссийская пропаганда. Выбор докладчиков, включая Горишнего, служившего в полку «Азов»*, лишний раз это подтверждает.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Мария Моисеева