Mash: в Тульской области взрывы, обломки БПЛА упали около Паралимпийской базы в Алексине

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В Алексине Тульской области обломки сбитого беспилотника упали рядом с Паралимпийской спортивной базой «Ока», сообщает Telegram-канал Mash. На момент инцидента на базе находились волейболисты, которые были вынуждены спуститься в подвал для своей безопасности.
Согласно предварительным данным, сбиты как минимум два дрона. Один из них взорвался прямо за окном жилого дома, о чем пишет Telegram-канал Shot. В канале выложено видео взрыва БПЛА ВСУ.
Также зафиксирована попытка атаки на город Котовск в Тамбовской области, где местные жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны.
Ранее жители Алексина рассказывали о серии взрывов над городом. В регионе объявлялась угроза атаки беспилотников, по предварительной информации БПЛА поражены.
Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
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Также зафиксирована попытка атаки на город Котовск в Тамбовской области, где местные жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны.
Ранее жители Алексина рассказывали о серии взрывов над городом. В регионе объявлялась угроза атаки беспилотников, по предварительной информации БПЛА поражены.
Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
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Мария Моисеева