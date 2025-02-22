США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа

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Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых может быть подписано уже 22 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В газете отмечают, что таким образом может спасть возникшая напряженность между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Напомним, что последний уже не раз критично высказывался о главе киевского режима.
Информации о содержании документа пока нет. К тому же не достигнута окончательная договоренность, однако стороны подошли ближе к заключению сделки. Согласно ей, права на ценные минералы Украину перейдут в собственность США. Таким образом Штаты хотят компенсировать затраты, которые возникли в процессе предоставления военной помощи.
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Информации о содержании документа пока нет. К тому же не достигнута окончательная договоренность, однако стороны подошли ближе к заключению сделки. Согласно ей, права на ценные минералы Украину перейдут в собственность США. Таким образом Штаты хотят компенсировать затраты, которые возникли в процессе предоставления военной помощи.
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Иван Мусатов