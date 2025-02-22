Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

Фото: iStock/Waldemarus
По словам президента США Дональда Трампа, следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
К тому же Трамп заявил о своей уверенности в том, что президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для урегулирования украинского конфликта.
Помимо этого Трамп заявил о своем желании увидеть прекращение огня и сделку.
Читайте также:
США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН
Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского
«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения», — сказал американский лидер.
Помимо этого Трамп заявил о своем желании увидеть прекращение огня и сделку.
Читайте также:
США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН
Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского
Иван Мусатов