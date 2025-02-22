Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
К тому же Трамп заявил о своей уверенности в том, что президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для урегулирования украинского конфликта.

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения», — сказал американский лидер.

Помимо этого Трамп заявил о своем желании увидеть прекращение огня и сделку.

Читайте также:

США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН

Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского
#соглашения
#президент
#зеленский
#путин
#солдат
#рф
#трамп
#сша
#россия
#саудовская аравия
#переговоры
США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
WSJ: договор между Украиной и США о полезных ископаемых подпишут 22 февраля
22 февраля 2025, 03:03

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых может быть подписано уже 22 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В газете отмечают, что таким образом может спасть возникшая напряженность между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Напомним, что последний уже не раз критично высказывался о главе киевского режима.

Информации о содержании документа пока нет. К тому же не достигнута окончательная договоренность, однако стороны подошли ближе к заключению сделки. Согласно ей, права на ценные минералы Украину перейдут в собственность США. Таким образом Штаты хотят компенсировать затраты, которые возникли в процессе предоставления военной помощи.

Читайте также:

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН
#права
#сделки
#собственность
#переговоры
#украина
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту
22 февраля 2025, 02:51

Фото iStock/Sven Loeffler

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.
В изначальном варианте одним из пунктов резолюции от Штатов стала формулировка: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией». В ответ на это РФ предложила вставить в данный пункт фразу: «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее «Радио 1» писало, что США отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Взамен Вашингтон представил проект резолюции по окончанию боевых действий в стране, состоящий из трех пунктов.

Читайте также:

Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник

Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины
#сша
#россия
#проект
#сво
#рф
#переговоры
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины
22 февраля 2025, 01:30

Александр Дубинский (по центру) (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — пишет депутат.

Также Дубинский заявил, что на сегодняшний день Украине угрожает новая форма диктатуры. При этом Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведение выборов в стране. Политик устраняет оппонентов с помощью «подкупов, угроз и уголовных дел». Таким образом глава киевского режима пытается достичь того, чтобы он стал победителем на выборах без голосования.

Дубинский отметил, что если это произойдет, то тогда продолжится военный конфликт и Украина рискует перестать существовать как независимая страна. Если Зеленский сохранит свой пост, то тогда боевые действия могут продлиться до 2030 года. К тому же Дубинский выступил за начало переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Читайте также:

За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины

Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Менее 16 процентов украинцев поддержат Зеленского на потенциальных выборах главы государства
#россия
#конфликт
#украина
#депутат
#владимир зеленский
#сво
#переговоры
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН
22 февраля 2025, 00:55

Фото: iStock/sb2010

США выступили против обвинений в сторону России по поводу начала украинского конфликта в проекте резолюции ГА ООН. Об этом сообщают РИА Новости.
«США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине» — пишут в агентстве.

Взамен критики РФ Штаты предложили резолюцию по урегулированию конфликта под названием «Путь к миру». В нее вошли три пункта, в числе которых: «Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время «российско-украинского конфликта»; просит о скорейшем прекращении «конфликта» и призывает к прочному миру между Украиной и Россией; «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров».

При этом США отказались от западных формулировок о «российском вторжении на Украину». К тому же Вашингтон не стал призывать к выведению ВС РФ в одностороннем порядке.

Читайте также:

За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины

Стало известно о расколе в Великобритании по конфликту на Украине

Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского
#сша
#оон
#вс рф
#переговоры
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины
22 февраля 2025, 00:43

Фото: iStock/sandsun

Согласно социологическому опросу, за прямые переговоры с Россией выступает 64% украинцев. Об этом пишут украинские СМИ.
В январе 2024 года за соответствующее развитие событий проголосовало лишь 38% населения Украины. Спустя год за переговоры уже выступили 54% граждан. За месяц данный результат увеличился еще на 10 пунктов. Также согласно опросу, против переговоров продолжают выступать 32% респондентов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что менее 16% населения Украины поддержат Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. Лидером опроса стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, за которого поддерживает 27,2% респондентов.

Читайте также:

Стало известно о расколе в Великобритании по конфликту на Украине

Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского
#россия
#сво
#переговоры
#украина
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате