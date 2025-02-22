Фото iStock/Sven Loeffler
Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.
В изначальном варианте одним из пунктов резолюции от Штатов стала формулировка: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией». В ответ на это РФ предложила вставить в данный пункт фразу: «в том числе путем устранения его коренных причин».
Ранее «Радио 1» писало, что США отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Взамен Вашингтон представил проект резолюции по окончанию боевых действий в стране, состоящий из трех пунктов.
Читайте также:
Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины
Ранее «Радио 1» писало, что США отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Взамен Вашингтон представил проект резолюции по окончанию боевых действий в стране, состоящий из трех пунктов.
Читайте также:
Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
За прямые переговоры с Россией выступает более 60% населения Украины
Иван Мусатов