Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Фото: iStock/scyther5
Британское посольство в России объявило о введении запрета на экспорт игровых контроллеров в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению дипмиссии, данный шаг обусловлен тем, что эти устройства используются для управления беспилотниками на линии фронта на Украине.
Запрет со стороны Великобритании следует за аналогичным решением, которое было принято Евросоюзом в феврале этого года, когда также был введен запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте
Раскрыты последствия для боеспособности ВС РФ после ЧП на военном складе под Владимиром
«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников», — говорится в сообщении на официальной странице посольства.
Запрет со стороны Великобритании следует за аналогичным решением, которое было принято Евросоюзом в феврале этого года, когда также был введен запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте
Раскрыты последствия для боеспособности ВС РФ после ЧП на военном складе под Владимиром
Дарья Осипова