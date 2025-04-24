В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину

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Желание стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину, вероятно, «смягчилось» в процессе переговоров между представителями Киева и рядом этих государств в Лондоне. Об этом пишет газета The Times.
Согласно информации издания, некоторые европейские чиновники опасаются, что Москва сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Стоит отметить, что Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.
Идея отправить на Украину миротворцев принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
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Идея отправить на Украину миротворцев принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
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Екатерина Коршунова