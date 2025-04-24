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В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте

Депутат Чепа: в словах Рубио об украинском конфликте есть прагматичные нотки
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В словах главы Госдепартамента США Марко Рубио о понимании позиции России по украинскому конфликту заметны прагматичные нотки. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его словам, заявление Рубио указывает на то, что западные политики начали более трезво оценивать первопричины конфликта и возможные его последствия, если кто-то решится эскалировать украинский кризис.

Парламентарий также поделился, что надеется на успех президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине таким образом, чтобы гарантии безопасности получили и Россия, и Украина, и Европа, и весь мир.
«Многие моменты были абсолютно очевидны, и это было видно и при прошлом правлении Трампа. Те же минские договоренности. Поэтому, конечно, есть определенные политические игры во всех таких сегодняшних заявлениях многих политиков. Но тем не менее процесс идет, это внушает оптимизм», — подчеркнул Чепа.
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В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
Times: Британия и Франция смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
24 апреля 2025, 13:22

Фото: iStock/3dmitry

Желание стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину, вероятно, «смягчилось» в процессе переговоров между представителями Киева и рядом этих государств в Лондоне. Об этом пишет газета The Times.
Согласно информации издания, некоторые европейские чиновники опасаются, что Москва сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Стоит отметить, что Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.

Идея отправить на Украину миротворцев принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

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Раскрыты последствия для боеспособности ВС РФ после ЧП на военном складе под Владимиром
Эксперт Онуфриенко: потеря военного склада под Владимиром не повлияет на ВС РФ
24 апреля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Потеря военного склада в Киржачском районе Владимирской области, где 22 апреля произошел пожар, не повлияет на боеспособность ВС РФ, допустил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В беседе с NEWS.ru он предложил, что случившееся во вторник ЧП скорее отразится на мобилизационных запасах, чем на снабжении фронта. Возможно, кто-то не получит пары снарядов, не более, добавил Онуфриенко.
«Дело в том, что армия имеет в своем резерве стратегические людские ресурсы, то есть порядка 200 тысяч солдат, которые могут быть направлены на линию фронта, но пока остаются в тылу. И, естественно, они находятся в тылу вместе с техникой и боеприпасами. Вот им запас восполнят. Но чтобы сегодня такое ЧП сказалось на линии фронта — безусловно, нет», — считает военный эксперт.
Минобороны России не комментировало эту информацию.

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ВС России освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
24 апреля 2025, 12:19

Фото: istockphoto/zim286

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Богдановка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Эта информация была представлена в сводке ведомства.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике», — говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 87 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:

• 10 — над Белгородской областью,
• 10 — над Курской областью,
• 8 — над Воронежской областью,
• 4 — над Брянской областью,
• 4 — над Липецкой областью,
• 4 — над Нижегородской областью,
• 2 — над Московским регионом.

Пострадавших и разрушений нет.

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#ночь
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Теракт в Нижегородской области: ФСБ предотвратила атаку с помощью дронов
Теракт на нефтехимическом предприятии предотвращён сотрудниками ФСБ
24 апреля 2025, 10:10

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили потенциально катастрофический теракт, который мог бы нанести серьезный урон не только нефтехимическому предприятию, но и окружающим районам. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Два выходца из Средней Азии, действовавшие по заданию украинского куратора, планировали использовать беспилотные летательные аппараты для атаки.

Согласно информации, предоставленной ФСБ, задержание преступников произошло в момент, когда они готовились к осуществлению своего злонамеренного замысла. При попытке ареста злоумышленники оказали вооружённое сопротивление, однако профессионализм и оперативность сотрудников ведомства позволили нейтрализовать угрозу без жертв среди гражданского населения.

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#задержание
#фсб
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Сужение кольца в Курской области, массированная атака БПЛА на РФ, удары по ВСУ в Херсоне: последние новости СВО
24 апреля 2025, 10:02

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Бои активизировались в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. Министерство обороны РФ, местные власти и военные корреспонденты сообщают о значительных успехах российских войск, в то время как Вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать и наносить удары по гражданским объектам. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

Приграничные районы России продолжают оставаться местом интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации активно вытесняют ВСУ с территории, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Село Горналь остается единственным населённым пунктом Курской области, который по-прежнему контролируется ВСУ. Тем не менее, российские войска сужают кольцо вокруг противника, методично разрушая его оборонительные позиции.

Согласно данным военного ведомства, штурмовые группы ВС РФ, включая подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север», начали операцию в селе с нескольких направлений. Операция, стартовавшая 11 апреля, проходит успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны противника.

Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске
Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске

Массированная атака БПЛА

ВСУ осуществили массированную атаку на Крым и другие российские регионы в ночь на 24 апреля. По информации Минобороны РФ, российские системы ПВО успешно сбили 87 украинских беспилотников, из которых 45 были уничтожены над Крымом. В результате атак аэропорты в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и других городах временно приостановили свою работу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В районе Берислава был уничтожен турецкий бронетранспортер Kirpi, что стало очередным ударом по бронетехнике противника. Основное внимание российских сил сосредоточено на уничтожении трансформаторных подстанций и антенных комплексов, обеспечивающих связь и энергоснабжение украинских позиций.

ВСУ, в свою очередь, продолжают обстрелы левобережных сел, нанеся за сутки 38 артиллерийских ударов. В районе Новой Маячки украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего двое людей получили тяжелые ранения. Эти инциденты подчеркивают сохраняющуюся напряженность и угрозу для мирного населения.

Фото: istockphoto / Evgeny555

Запорожское направление

На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в районе Малой Токмачки и Каменского. Российские войска оказывают давление на оборонительные линии ВСУ севернее Щербаков и у Степового, однако линия боевого соприкосновения
остается неизменной.

В ночь на 23 апреля российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли удар по селу Степное, уничтожив цех по производству взрывчатых веществ и склад готовой продукции. Этот удар стал значительным достижением, ослабив производственные мощности противника.

Угледарское направление

На Угледарском направлении наблюдается относительное затишье в районе Комара, однако в окрестностях Отрадного и Богатыря российские войска ежедневно атакуют украинские опорные пункты, пробиваясь через лесные массивы. Штурмовые группы ВС РФ подходят к окраинам Богатыря, но пока не могут закрепиться из-за контратак со стороны ВСУ, направленных на сдерживание наступления российских сил.

Северское направление

На Северском направлении российские войска ведут бои за контроль над западными склонами горы Белой, стратегически важной высоты, позволяющей контролировать окружающие территории. Западнее горы штурмовые группы продвигаются к Григоровке, постепенно сжимая кольцо вокруг украинских позиций.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении в районе между Катериновкой и поселком Новое продолжаются активные боевые действия за контроль над лесными массивами, где противник укрепил свои позиции с помощью блиндажей.

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