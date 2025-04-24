В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте

Бои активизировались в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. Министерство обороны РФ, местные власти и военные корреспонденты сообщают о значительных успехах российских войск, в то время как Вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать и наносить удары по гражданским объектам. Подробности – в материале «Радио 1».