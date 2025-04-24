В Госдуме ответили на слова главы Госдепа США об украинском конфликте

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В словах главы Госдепартамента США Марко Рубио о понимании позиции России по украинскому конфликту заметны прагматичные нотки. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его словам, заявление Рубио указывает на то, что западные политики начали более трезво оценивать первопричины конфликта и возможные его последствия, если кто-то решится эскалировать украинский кризис.
Парламентарий также поделился, что надеется на успех президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине таким образом, чтобы гарантии безопасности получили и Россия, и Украина, и Европа, и весь мир.
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Парламентарий также поделился, что надеется на успех президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине таким образом, чтобы гарантии безопасности получили и Россия, и Украина, и Европа, и весь мир.
«Многие моменты были абсолютно очевидны, и это было видно и при прошлом правлении Трампа. Те же минские договоренности. Поэтому, конечно, есть определенные политические игры во всех таких сегодняшних заявлениях многих политиков. Но тем не менее процесс идет, это внушает оптимизм», — подчеркнул Чепа.Читайте также:
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Данил Пономарев