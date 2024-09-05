Пленный ВСУ Коровоцкий узнал о заходе на территорию России, когда попал в плен

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Пленный украинский военный Александр Коровоцкий, который служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, узнал, что находится на территории Российской Федерации в Курской области, когда был пленен бойцами спецназа «Ахмат». Об этом информирует ТАСС.
«Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — рассказал военный.
По его словам, мобилизован он был насильно в Запорожье. Он вышел из машины, чтобы купить сигареты, и его сразу встретил патруль ТЦК, который немедленно доставил его в военкомат на медкомиссию. После этого его несколько недель обучали, а затем отправили в Сумскую область для «охраны границы».
«Сначала говорили, что едем в Харьковскую область, потом говорили, что в Сумскую область. И так три — четыре раза было. В оконцовке все-таки нас привезли в Сумскую область. А говорили, что вроде бы как мы едем на оборону области в Сумской. А в оконцовке попали в Российскую Федерацию. Да, но вы же как-то. Вы стоите на границе условно Сумской области», — добавил пленный.
Кроме того, солдат заявил, что в плену жить лучше, чем в украинской армии. Он также добавил, что, вернувшись на Украину, где у него семья, не собирается продолжать службу.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова