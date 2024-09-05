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Пленный ВСУ Коровоцкий узнал о заходе на территорию России, когда попал в плен

05 сентября 2024, 10:06
Фото: istock/Sinenkiy

Фото: istock/Sinenkiy

Пленный украинский военный Александр Коровоцкий, который служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, узнал, что находится на территории Российской Федерации в Курской области, когда был пленен бойцами спецназа «Ахмат». Об этом информирует ТАСС.
«Ну я уже узнал, когда я в плен попал, что я в Курской области. Я до тех пор, пока мы не сдались, я не знал, что мы в России», — рассказал военный.

По его словам, мобилизован он был насильно в Запорожье. Он вышел из машины, чтобы купить сигареты, и его сразу встретил патруль ТЦК, который немедленно доставил его в военкомат на медкомиссию. После этого его несколько недель обучали, а затем отправили в Сумскую область для «охраны границы».



«Сначала говорили, что едем в Харьковскую область, потом говорили, что в Сумскую область. И так три — четыре раза было. В оконцовке все-таки нас привезли в Сумскую область. А говорили, что вроде бы как мы едем на оборону области в Сумской. А в оконцовке попали в Российскую Федерацию. Да, но вы же как-то. Вы стоите на границе условно Сумской области», — добавил пленный.

Кроме того, солдат заявил, что в плену жить лучше, чем в украинской армии. Он также добавил, что, вернувшись на Украину, где у него семья, не собирается продолжать службу.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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«‎Мы выиграли»: Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление об СВО
Алаудинов: Россия уже победила в СВО
05 сентября 2024, 10:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, написав об этом в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — сказал он.

Алаудинов добавил, что новая задача граждан РФ — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, которая будет готова к будущим вызовам.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует.

До этого стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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#всу
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Пленный боец ВСУ рассказал, как по их позиции полчаса били свои же минометы
05 сентября 2024, 10:21

Фото: iStock/anmbph

Взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины Алексей Гульченко заявил, что украинские минометчики полчаса обстреливали позицию с 14 бойцами ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Наша позиция была обстреляна минометами с нашей же стороны. Минометные мины шли со шрапнелью, «утюжили» где-то полчаса позицию, на которой находились 14 человек», — рассказал Гульченко.

По словам пленного, он должен был стать боевым медиком, но попал в пехоту, потому что его «кинули». Кроме того, боец негативно высказался о киевской власти. Военный считает, что они разворовывают деньги, предназначенные на на оборону страны.

Ранее украинский пленный Александр Коровоцкий рассказал, что узнал о нахождении в Курской области, когда был пленен бойцами спецназа «Ахмат». По его словам, в плену жить лучше, чем в украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене
05 сентября 2024, 09:46

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Специальные службы ДНР задержали жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, информирует ТАСС.
Задержанная жительница Мариуполя подозревается в том, что по поручению украинских спецслужб собирала и передавала сведения о расположении подразделений Минобороны России. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР было возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым.

Московский городской суд приговорил 37-летнего слабослышащего жителя Подольска к тюремному заключению по делу о государственной измене. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госизмена
#суд
#приговор
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В «Ахмате» рассказали о минировании боевиками ВСУ дорог в Курской области
05 сентября 2024, 09:37

Фото: iStock/Leonid Andronov

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан рассказал, что военные Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области удаленно минируют дороги. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики стремятся продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях.

«Они удаленно минируют дороги в Суджанском районе. Чего только туда не выстреливают», — сказал он.

Военный добавил, что ВСУ засыпают дороги кассетными боеприпасами, а также минами ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято. Он подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона.

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#россия
#сво
#всу
#атака
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Боевики ВСУ грабят и превращают дома эвакуированных из Красноармейска в огневые позиции
Подполье: ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей
05 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/~UserGI15632523

Боевики Вооруженных сил Украины грабят и превращают дома эвакуированных из Красноармейска в огневые позиции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародерства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей, вначале грабят, потом превращают в огневые точки, а разрушение жилья спихивают на Россию», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия фиксирует факты мародерства в ВСУ. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием.

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил указанную информацию и отметил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.

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Стало известно об уничтожении РСЗО MLRS в районе Рудневки военными ВС РФ
МО РФ: «Искандер-М» уничтожил РСЗО MLRS в районе Рудневки в Сумской области
05 сентября 2024, 09:00

Фото: istock/Evgeny555

Военные Вооруженных сил России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО производства Соединенных Штатов Америки MLRS в районе Рудневки в Сумской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Помимо этого, была уничтожена вспомогательная техника, а также боевики Вооруженных сил Украины. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
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Кличко заявил, что в Киеве всю ночь действовала воздушная тревога
05 сентября 2024, 08:54

Фото: iStock/RamonCast

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале о том, что в украинской столице всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги.
Он отметил, что были задействованы системы ПВО.

Утром 5 сентября украинские издания также сообщили о взрывах в Киеве и в Кривом Роге.

В настоящее время информации о разрушениях нет.

Прежде сообщалось, что БПЛА вошел в воздушное пространство Белоруссии. По информации жителей Гомеля, зафиксировано как минимум два взрыва и сбитая воздушная цель. По предварительным данным, объект упал за пределами города. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#пво
#белоруссия
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Пленный ВСУ: разведчиков готовили к вторжению в Курскую область в здании школы
05 сентября 2024, 08:52

Фото: istock/Irina Piskova

Пленный водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода, рассказал о подготовке разведчиков перед нападением на Курскую область, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что обучение проходило в учебном центре разведки, расположенном в селе Корчак Житомирской области, в здании бывшей школы. Шкода провел там около двух месяцев, занимаясь как в классах, так и на полигоне.

«В селе Корчак, недалеко от Житомира, находился 199-й центр разведки. Мы жили в обычной двухэтажной школе и активно тренировались», — рассказал он.

По словам Шкоды, во время подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали навыки ориентирования на местности, форсирования рек, стрельбы в движении и прыжков с парашютом. Он также подчеркнул, что задача заключалась не в вступлении в бои, а в быстром прорыве на глубину территории с ожиданием подтягивания основных сил.

«Приказ был: «Ваша задача — быстро прорваться как можно дальше», — добавил он.

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#обучение
#план
#всу
#сво
#курская область
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Появилась информация о действиях российских военных в день атаки ВСУ под Курском
Жительница Суджи: благодаря ВС РФ многие смогли эвакуироваться в день атаки ВСУ
05 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/zim286

Благодаря действиям военных ВС России в первый день наступления Вооруженных сил Украины в Курской области половина населения Суджи смогла эвакуироваться. Об этом рассказала жительница города в беседе с РИА Новости.
Для Тамилы Шепиль ночь на 6 августа запомнится на всю жизнь. По словам женщины, от мощного взрыва она упала с кровати. Немного придя в себя, она схватила внуков и вместе с дочкой спряталась в подвале.

В беседе с агентством Шепиль рассказала, что сначала пропал свет и связь, затем вода, а потом начался массированный обстрел со стороны боевиков ВСУ. Она отметила, что Суджа привыкла к взрывам, однако в ту ночь все отличалось.

По ее словам, «к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку». Мужчина велел своим родным начать быстро собираться. Тамила Шепиль отметила, что российские военные молодцы.

«Они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — рассказала женщина.

При выезде из города Тамила и её семья видели разрушенные здания. Сейчас она вместе с родственниками находится в пункте временного размещения. Женщина сказала, что в Судже осталось, наверное, около тысячи человек, и что это те, кто не смог выехать: старики, инвалиды и те, у кого нет машины. О судьбе своего дома в Судже она не имеет информации и беспокоится, что он мог не уцелеть. По ее словам, дочь с мужем приобрели его в ипотеку и недавно сделали ремонт.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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#военные
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#вс рф
#обстрел
#атака
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