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Взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины Алексей Гульченко заявил, что украинские минометчики полчаса обстреливали позицию с 14 бойцами ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Наша позиция была обстреляна минометами с нашей же стороны. Минометные мины шли со шрапнелью, «утюжили» где-то полчаса позицию, на которой находились 14 человек», — рассказал Гульченко.
По словам пленного, он должен был стать боевым медиком, но попал в пехоту, потому что его «кинули». Кроме того, боец негативно высказался о киевской власти. Военный считает, что они разворовывают деньги, предназначенные на на оборону страны.
Ранее украинский пленный Александр Коровоцкий рассказал, что узнал о нахождении в Курской области, когда был пленен бойцами спецназа «Ахмат». По его словам, в плену жить лучше, чем в украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова