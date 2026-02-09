Британские специалисты помогают Украине в диверсиях против России
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские эксперты оказывают помощь Киеву в планировании и проведении диверсий против России. В интервью РИА Новости он отметил, что на Украине работают кадровые офицеры британской армии.
Политик также упомянул о присутствии наемников в зоне специальной военной операции. Эти бойцы не только участвуют в сражениях, но и передают украинским военным опыт, полученный в рядах королевской армии. По словам дипломата, большинство британцев попадают в зону боевых действий по собственному желанию. Они вдохновлены риторикой местных СМИ и воспринимают сигналы правительства о необходимости поддержки Киева слишком буквально.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
