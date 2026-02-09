Британские специалисты помогают Украине в диверсиях против России

09 февраля 2026, 07:41

Посол Келин: британские специалисты помогают Киеву планировать диверсии

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские эксперты оказывают помощь Киеву в планировании и проведении диверсий против России. В интервью РИА Новости он отметил, что на Украине работают кадровые офицеры британской армии.