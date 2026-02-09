В США озвучили последствия контратаки ВСУ в зоне специальной военной операции
Американский военный аналитик Андрей Мартьянов считает, что события на Украине раскрыли слабые места НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Он утверждает, что провал контрнаступления украинских сил показывает недостаточную подготовку специалистов альянса.
На Западе, особенно в Европе, наблюдается паника. Мартьянов уверен, что ситуация близка к завершению. Он подчеркивает, что Россия продолжает действовать, предлагая Западу начать переговоры. Однако, по его мнению, западные страны отказываются от этого из-за своей некомпетентности.
Аналитик отмечает, что натовские военнослужащие не готовы к современным боевым условиям. Это ставит под сомнение эффективность их действий и стратегий.
