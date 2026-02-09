В США озвучили последствия контратаки ВСУ в зоне специальной военной операции

09 февраля 2026, 07:13

Аналитик Мартьянов: конфликт на Украине показал некомпетентность НАТО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов считает, что события на Украине раскрыли слабые места НАТО. Об этом пишет РИА Новости.