Серия взрывов прогремела в окрестностях Курска
В пригороде Курска, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Очевидцы утверждают, что слышали серию как минимум из четырех взрывов. Первый из них прогремел примерно в 22:50.
Жители Курского района также сообщали о громких звуках. По их словам, в небе над городом виднелись яркие вспышки, похожие на работу ПВО.
По предварительной информации, город пытаются атаковать украинские беспилотники. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении подачи газа в многоквартирные дома после ракетного обстрела ВСУ.
