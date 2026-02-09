Достижения.рф

В Венгрии украинскую мобилизацию назвали «охотой на людей»

Сийярто: украинская мобилизация превратилась в «охоту на людей»
Фото: iStock/Irina Piskova

Мобилизация на Украине приняла форму открытой охоты на людей. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в запрещённой соцсети.



По его словам, граждан задерживают и принуждают к службе, несмотря на их нежелание участвовать в военных действиях. Кроме того, министр возмутился недавним арестом венгра, который помогал украинцам покинуть страну.

«На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на люде» – написал Сийярто.
Дипломат также выразил тревогу по поводу гибели граждан Венгрии в результате насильственных действий, связанных с мобилизацией. Он охарактеризовал ситуацию как критическую и призвал международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека на Украине.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0