В Венгрии украинскую мобилизацию назвали «охотой на людей»

09 февраля 2026, 01:18

Сийярто: украинская мобилизация превратилась в «охоту на людей»

Фото: iStock/Irina Piskova

Мобилизация на Украине приняла форму открытой охоты на людей. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в запрещённой соцсети.





По его словам, граждан задерживают и принуждают к службе, несмотря на их нежелание участвовать в военных действиях. Кроме того, министр возмутился недавним арестом венгра, который помогал украинцам покинуть страну.



«На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на люде» – написал Сийярто.