В Венгрии украинскую мобилизацию назвали «охотой на людей»
Сийярто: украинская мобилизация превратилась в «охоту на людей»
Мобилизация на Украине приняла форму открытой охоты на людей. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в запрещённой соцсети.
По его словам, граждан задерживают и принуждают к службе, несмотря на их нежелание участвовать в военных действиях. Кроме того, министр возмутился недавним арестом венгра, который помогал украинцам покинуть страну.
«На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на люде» – написал Сийярто.Дипломат также выразил тревогу по поводу гибели граждан Венгрии в результате насильственных действий, связанных с мобилизацией. Он охарактеризовал ситуацию как критическую и призвал международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека на Украине.