Европа не сможет поддерживать Украину после инаугурации Трампа

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Заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. Об этом заявил венгерский политический эксперт Дьердь Ногради, передает РИА Новости.
Как отметил аналитик, такой сценарий маловероятен из-за пустеющих военных складов в странах Европы. Также Ногради подчеркнул факт того, что денег у ЕС гораздо меньше, чем понадобится для улучшения ситуации на фронте.
Такие заявления начали поступать после слов Трампа о том, что Украина не получит оружия для атаки, а имеющееся у нее американское оружие нельзя использовать против целей на территории России. Ногради уточнил, до инаугурации Трампа Киев продолжит вести сегодняшнюю политику, но после им придется изменить свое отношение касательно прекращения огня.
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