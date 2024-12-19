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Европа не сможет поддерживать Украину после инаугурации Трампа

Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. Об этом заявил венгерский политический эксперт Дьердь Ногради, передает РИА Новости.


Как отметил аналитик, такой сценарий маловероятен из-за пустеющих военных складов в странах Европы. Также Ногради подчеркнул факт того, что денег у ЕС гораздо меньше, чем понадобится для улучшения ситуации на фронте.

Такие заявления начали поступать после слов Трампа о том, что Украина не получит оружия для атаки, а имеющееся у нее американское оружие нельзя использовать против целей на территории России. Ногради уточнил, до инаугурации Трампа Киев продолжит вести сегодняшнюю политику, но после им придется изменить свое отношение касательно прекращения огня.

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В Британии рассказали о новом пакете военной помощи для Украины
Reuters: Британия выделит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов
19 декабря 2024, 05:55

Фото: iStock/aapsky

Великобритания предоставит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.
В издании указывают, что в пакет военной помощи для киевского режима войдет оборудование для укрепления Военно-морского флота Украины на сумму в 115 миллионов, а также наземные средства создания ложных целей и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, на 85 миллионов долларов.

К тому же Британия предоставит 32 миллиона на поддержку систем, ранее поставленных на Украину. Для борьбы с беспилотниками Киев получит свыше 1 тысячи систем радиоборьбы на сумму в 49 миллионов долларов. В заключение власти Британии заявили, что расширят возможности Украины в рамках военной подготовки.

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Зеленский пересмотрит план Орбана о перемирии после инаугурации Трампа
19 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Владимир Зеленский пересмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на венгерского политического эксперта Дьерда Ногради.
По словам эксперта, пока Зеленский не примет предложение Орбана о прекращении огня, но после инаугурации Трампа 20 января ему придется изменить свое решение. Как отметил Ногради, концепции республиканцев и демократов отличаются, в связи с чем Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить.

Также эксперт прокомментировал заявления представителей Киева о том, что прекращение огня случится только после победы Украины на фронте. Ногради заявил, что на это нет никаких шансов.

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Маск раскритиковал проект США о военной помощи Украине
Маск: проект помощи Украине один из худших законопроектов в истории США
19 декабря 2024, 04:28

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Миллиардер Илон Маск выступил с критикой решения властей США о военной помощи Украине. Этим он поделился в соцсети Х.
«Один из худших законопроектов в истории», — написал бизнесмен.

Речь идет о проекте финансирования 12 биолабораторий и очередной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Свой комментарий Маск написал к сообщению от известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации.

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ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
19 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/NiseriN

После атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область были повреждены два жилых дома и шесть автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в своем telegram-канале, пострадавшие дома находятся в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. После сброса с БПЛА взрывных устройств в первом помещении выбило стекла, а также поврежден забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. К тому же из-за атаки повреждено пять автомобилей.

Еще одна машина пострадала в хуторе Бабка Валуйского округа. Там после атаки у легкового автомобиля посечен кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района после детонации дрона повреждение получила кровля сельхозпредприятия. Ущерб атак уточняется.

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Дроны ВСУ атаковали нефтебазу под Ростовом
Mash: дроны ВСУ атаковали нефтебазу «НЗНП» под Ростовом
19 декабря 2024, 03:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области. Об этом рассказали в Mash.
«Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области», — передает telegram-канал.

Как рассказали местные жители, на базе начался пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за падения обломков беспилотника. На данный момент в регионе средства ПВО уничтожили уже минимум девять дронов ВСУ.

Также сообщается об атаке БПЛА на аэродромы в Таганроге и Батайске. ​По ним ​работает ПВО.

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#пожар
#бпла
#возгорание
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#пво
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Зеленский и Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине
19 декабря 2024, 02:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине. Этим поделился Зеленский в своем telegram-канале.
«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, президент Франции проинформировал его о своих коммуникациях с другими партнерами для скорейшего достижения мира. Встреча была оценена как продуктивная.

Также Макрон пообещал Зеленскому подготовить во Франции очередную бригаду ВСУ. Зеленский поделился своими надеждами на то, что другие сторонники киевского режима последуют примеру президента республики.

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#встреча
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#зеленский
#макрон
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Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма
19 декабря 2024, 02:03

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области в сторону Крыма. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Зафиксирован старт четырех ракет «Нептун». Ракеты летят в сторону Крыма», — передает telegram-канал.

Как отмечает telegram-канал «ЧП.Севастополь», на данный момент в регионе объявлена ракетная опасность. Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено.

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ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров
19 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/Diy13

В ЦРУ считают, что убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова может вызвать обратный эффект на переговоры России и Украины. Этим поделились в The New York Times.
Как отметил экс- глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, убийство Кириллова внесет «психологический эффект», но на боеспособность российской армии никак не скажется. Такие действия киевской власти бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф назвал ошибочными. По его словам, если Украина не будет осторожной, то тогда обозленные россияне откажутся от мирных переговоров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что служба безопасности Украины причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова.

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#гибель
#украина
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На Западе оценили шансы Зеленского победить на выборах
Ирландский журналист Чей Боуз: у Зеленского низкие шансы победить на выборах
18 декабря 2024, 21:50

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Если выборы на Украине состоятся, то у Владимира Зеленского низкие шансы на победу, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — посмеялся Боуз.

Публицист прикрепил к посту снимок Зеленского, где тот комично позирует.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Кроме того, он запретил диалог с Россией на законодательном уровне, заявляя при этом о так называемой «формуле мира».

Перед этим в США рассказали к чему готовы Россия и Украина.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет.

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