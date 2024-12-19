В Британии рассказали о новом пакете военной помощи для Украины

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Великобритания предоставит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.
В издании указывают, что в пакет военной помощи для киевского режима войдет оборудование для укрепления Военно-морского флота Украины на сумму в 115 миллионов, а также наземные средства создания ложных целей и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, на 85 миллионов долларов.
К тому же Британия предоставит 32 миллиона на поддержку систем, ранее поставленных на Украину. Для борьбы с беспилотниками Киев получит свыше 1 тысячи систем радиоборьбы на сумму в 49 миллионов долларов. В заключение власти Британии заявили, что расширят возможности Украины в рамках военной подготовки.
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