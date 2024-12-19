Зеленский и Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине. Этим поделился Зеленский в своем telegram-канале.
«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, президент Франции проинформировал его о своих коммуникациях с другими партнерами для скорейшего достижения мира. Встреча была оценена как продуктивная.
Также Макрон пообещал Зеленскому подготовить во Франции очередную бригаду ВСУ. Зеленский поделился своими надеждами на то, что другие сторонники киевского режима последуют примеру президента республики.
Читайте также:
Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма
ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров
В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
Иван Мусатов