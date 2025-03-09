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Британский аналитик Меркурис: Кто станет главой Украины решат РФ и США

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, решение о том, кто станет главой Украины, будет принято Россией и США. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы: денацификация, восстановления статуса русского языка и РПЦ, вывод ВСУ с новых территорий. Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — говорит аналитик.

Меркурис отметил, что решение о будущем главе Украины будет приниматься только при проведении полноценных мирных переговоров. По мнению эксперта, у Киева не остается выбора, так как страна не сможет долго продержаться без американской помощи.

К тому же Меркурис порассуждал о слиянии идей Москвы и Вашингтона. Такой исход он объяснил недавним заявлением спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о Стамбульском договоре, который был отвергнут Украиной. Американский политик предположил, что основой для новых сделок должен стать как раз ранее указанный проект. При этом Штаты прорабатывали рамочное соглашение, подкрепленное договором о прекращении огня на пол года.

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Марочко: украинские войска наращивают численность группировки в Северске
09 марта 2025, 06:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия наращивает численность группировки войск в Северске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. Также серьезно давят наши противника в районе Торского», — рассказал Марочко ТАСС.

Эксперт отметил, что таким образом ВСУ отреагировали на продвижение ВС РФ в населенных пунктах, граничащих с Северском. К тому же город является логистическим центром для Киева, от куда украинские боевики продвигаются на передовые позиции.

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#днр
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Аэропорты трех российских городов ограничили работу из-за украинских дронов
09 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорты Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили свою работу из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«План "Ковер" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 9 марта ограничения на работу аэропорта также были введены в Владикавказе. К тому же Северной Осетии была объявлена опасность атаки БПЛА. Помимо этого ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

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Украинская армия лишилась две трети занятой территории Курской области
Corriere della Sera: ВСУ потеряли две трети занятой территории Курской области
09 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска потеряли контроль над значительной частью территорий Курской области. Об этом пишет Corriere della Sera.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении газеты.

Напомним, что 8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начали масштабного наступления ВС РФ на всех участках в Курской области. Появилось видео о сжигании колонны ВСУ, которая пыталась сбежать с территории России. К тому же известно об украинских солдатах, которые начали вести переговоры о сдаче в плен после начала российского штурма.

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#всу
#вс рф
#курская область
#украина
#россия
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В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
09 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российская армия захватила шведскую БМП CV90 в Курской области с телами мертвых членов экипажа. Об этом пишет telegram-канал «Оборонка».
«Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о подвиге российской медсестры Елены Кругловой. Она смогла спасти жизнь 30 солдатам, которые были атакованы украинским беспилотником. Круглова вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала медицинскую помощь на протяжении трех часов.

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#курская область
#украина
#швеция
#вс рф
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Аэропорт Владикавказа приостановил работу из-за украинских беспилотников в небе над городом
Shot: аэропорт Владикавказа приостановил работу из-за украинских беспилотников
09 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/Aleksandr Kondratov

В аэропорту Владикавказа был введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет Shot.
«План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

К тому же в Северной Осетии была объявлена опасность атаки беспилотников.

Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны уже атаковали Воронеж, Липецк и Рязань. В первом из-за взрывов задрожали стекла в домах и сработала сигнализация на автомобилях. В Рязани беспилотники сбивают в районе местного НПЗ. К тому же известно о взрывах в небе над Липецком, где прогремело не менее 7 раз.

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#украина
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