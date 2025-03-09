Британский аналитик Меркурис: Кто станет главой Украины решат РФ и США

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По словам британского аналитика Александра Меркуриса, решение о том, кто станет главой Украины, будет принято Россией и США. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы: денацификация, восстановления статуса русского языка и РПЦ, вывод ВСУ с новых территорий. Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — говорит аналитик.
Меркурис отметил, что решение о будущем главе Украины будет приниматься только при проведении полноценных мирных переговоров. По мнению эксперта, у Киева не остается выбора, так как страна не сможет долго продержаться без американской помощи.
К тому же Меркурис порассуждал о слиянии идей Москвы и Вашингтона. Такой исход он объяснил недавним заявлением спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о Стамбульском договоре, который был отвергнут Украиной. Американский политик предположил, что основой для новых сделок должен стать как раз ранее указанный проект. При этом Штаты прорабатывали рамочное соглашение, подкрепленное договором о прекращении огня на пол года.
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