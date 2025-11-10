Двух граждан Колумбии приговорили в России к 13 годам колонии за службу в ВСУ

10 ноября 2025, 17:39

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Двух граждан Колумбии приговорили в России к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ.