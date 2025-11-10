Двух граждан Колумбии приговорили в России к 13 годам колонии за службу в ВСУ
Двух граждан Колумбии приговорили в России к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По версии суда, Медина Аранда Хосе Арон и Александр Анте прибыли на Украину в ноябре 2023 года и вступили в состав 49-го отдельного штурмового батальона «Карпатская сечь». Они воевали до июля 2024 года, после чего сбежали в Венесуэлу, где их задержали, после чего экстрадировали в Россию.
На процессе оба признали вину и выразили раскаяние. Медина Аранда заявил, что осознал ошибку и понял, что «деньги — не самое главное, а мир и спокойствие зависят от Господа». Анте, в свою очередь, рассказал, что семья не знала, куда он уехал, и что на войну отправился из-за невозможности найти работу.
Приговор вынесен российским судом — каждому назначено по 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также: