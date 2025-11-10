Стало известно, чем обернётся нежелание Украины идти на компромисс ради мира
Военэксперт Дандыкин: РФ ужесточит условия урегулирования конфликта на Украине
Россия может ужесточить условия по мирному урегулированию конфликта на Украине, если страна далее продолжит отказываться от компромиссов. Так считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The New York Post, что Киев не согласен с условиями российской стороны по завершению конфликта.
По словам Дандыкина, Украина упускает шансы для переговоров, а нежелание Киева идти на компромисс может изменить будущие условия Москвы.
«Россия может пересмотреть предложенные Украине условия урегулирования конфликта, но лишь в сторону ужесточения. Киев последовательно отвергает варианты, которые могли бы сохранить ему более мягкие позиции. Каждое новое несогласие лишь приближает момент, когда требования Москвы станут значительно жестче», — заявил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.
Дандыкин добавил, что Залужный хочет продемонстрировать политическую самостоятельность и претендует на пост Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров.
В свою очередь политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил Общественной Службе Новостей, что, вероятно, идёт подготовка к смене Зеленского.
Он пояснил, что Залужный делает различные заявления, озвучивая позицию Великобритании.
«Судя по всему, идет какая-то подготовка к замене Зеленского. Британцы хотят поменять одного своего агента на другого при сохранении политического режима. Американцы также хотят сохранить режим, но их не устраивает пробританская кандидатура», — отметил Дудчак.
По его словам, для России важно, чтобы на Украине перестал существовать нацистский режим, а народ смог воссоединиться со своей исторической родиной.