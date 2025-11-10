10 ноября 2025, 16:47

Военэксперт Дандыкин: РФ ужесточит условия урегулирования конфликта на Украине

Фото: iStock/Diy13

Россия может ужесточить условия по мирному урегулированию конфликта на Украине, если страна далее продолжит отказываться от компромиссов. Так считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.





Напомним, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The New York Post, что Киев не согласен с условиями российской стороны по завершению конфликта.



По словам Дандыкина, Украина упускает шансы для переговоров, а нежелание Киева идти на компромисс может изменить будущие условия Москвы.





«Россия может пересмотреть предложенные Украине условия урегулирования конфликта, но лишь в сторону ужесточения. Киев последовательно отвергает варианты, которые могли бы сохранить ему более мягкие позиции. Каждое новое несогласие лишь приближает момент, когда требования Москвы станут значительно жестче», — заявил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

«Судя по всему, идет какая-то подготовка к замене Зеленского. Британцы хотят поменять одного своего агента на другого при сохранении политического режима. Американцы также хотят сохранить режим, но их не устраивает пробританская кандидатура», — отметил Дудчак.