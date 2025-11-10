Военэксперт Кнутов: Зеленский просит Patriot для прикрытия объектов ВСУ в Киеве
Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить зенитные ракетные комплексы Patriot. Эти системы необходимы для защиты ключевых городов.
Киев, как столица, играет важную роль в управлении страной. Одесса и Ильичевск служат основными пунктами разгрузки оружия, поступающего от стран НАТО. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru подчеркнул важность этих городов для логистики поставок вооружения.
По его словам, Украина уже сталкивалась с угрозами. Российские силы однажды атаковали судно с грузом оружия. Защита этих стратегических точек сейчас стоит на первом месте для украинских властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
