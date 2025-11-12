Ситуация под Покровском, попытка угона МиГ-31 с «Кинжалом» и стрельба в сотрудников ТЦК: последние новости СВО на 12 ноября
На фронтах специальной военной операции продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых вооруженные силы России показывают стабильное продвижение на важных направлениях. Несмотря на упорное сопротивление украинских войск, российские военные последовательно разрушают оборонительные позиции противника, освобождая населённые пункты и создавая предпосылки для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Покровско-Мирноградское направлениеРоссийские войска продолжают продвигаться в агломерации, в Мирнограде в плен попали десятки членов украинских формирований.
Восточно-Запорожское направлениеГруппировка войск «Восток» освободила несколько населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Запорожское направлениеПродолжаются интенсивные бои за Степногорск, где противник провёл серию контратак. В Приморском районе также ведутся атаки со стороны ВС РФ.
«Откровенный терроризм»: В Запорожской области беспилотник влетел в детский сад
Российские ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотникаВооруженные силы за ночь сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке.
В Ростовской области уничтожили восемь беспилотников, в Ставрополье — четыре. Российские военнослужащие также ликвидировали по три БПЛА в Орловской и Брянской областях, два — в Тульской, а по одному — в Калужской и Московской.
Женщины на фронтеНа Харьковском направлении командиры 129-й бригады ВСУ начали отправлять женщин на выполнение боевых задач. Это решение украинских командиров обусловлено нехваткой бойцов, готовых сражаться. Все чаще солдаты оставляют свои позиции или сдаются в плен российским войскам. В рядах ВСУ наблюдается значительная деморализация.
Борьба с сотрудниками ТЦКНа Украине вопрос мобилизации стал одной из самых обсуждаемых тем в обществе. Несмотря на необходимость защиты страны, многие граждане выражают недовольство текущими процессами, связанными с призывом на службу. В Днепропетровске мужчина открыл огонь по двум сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК). Военные комиссары решили проверить документы у местного жителя во дворе жилого дома. Однако гражданин оказал сопротивление и начал стрелять, пытаясь избежать насильственной мобилизации.
