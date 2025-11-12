12 ноября 2025, 10:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

На фронтах специальной военной операции продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых вооруженные силы России показывают стабильное продвижение на важных направлениях. Несмотря на упорное сопротивление украинских войск, российские военные последовательно разрушают оборонительные позиции противника, освобождая населённые пункты и создавая предпосылки для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Покровско-Мирноградское направление Восточно-Запорожское направление Запорожское направление Российские ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника Женщины на фронте Борьба с сотрудниками ТЦК ВСУ страдают от газовой гангрены Киев пытался угнать российский истребитель

Покровско-Мирноградское направление

Восточно-Запорожское направление

Запорожское направление

«Откровенный терроризм»: В Запорожской области беспилотник влетел в детский сад

Российские ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке.

Женщины на фронте

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta



Борьба с сотрудниками ТЦК

В Днепропетровске украинец выстрелил в двух сотрудников ТЦК

ВСУ страдают от газовой гангрены

Киев пытался угнать российский истребитель