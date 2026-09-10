Британский дипломат назвал ситуацию Украины перед зимой критической
Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси заявил, что Киев подходит к зимнему периоду в крайне тяжелом положении. По его оценке, украинские власти опасаются нового сезона ударов по энергетической инфраструктуре на фоне роста числа запусков баллистических ракет. Об этом сообщает Politico.
Уилласи-Уилси считает, что Украина рискует встретить холода с недостаточными средствами противовоздушной защиты. Это усиливает тревогу в Киеве из-за возможных перебоев с энергоснабжением.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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