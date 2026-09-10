Британский дипломат назвал ситуацию Украины перед зимой критической

10 сентября 2026, 08:26

Положение Украины в преддверии зимы отчаянное

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Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси заявил, что Киев подходит к зимнему периоду в крайне тяжелом положении. По его оценке, украинские власти опасаются нового сезона ударов по энергетической инфраструктуре на фоне роста числа запусков баллистических ракет. Об этом сообщает Politico.