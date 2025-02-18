Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Дипломат из Великобритании Ян Прауд обвинил Владимира Зеленского в нежелании остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей статье для Strategic Culture.
«Для Зеленского мир означает потерю власти и авторитета. Больше никаких журналистов, ловящих каждое его слово. Больше никаких оваций во время крупных мероприятий на Западе. Если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое поставило бы крест на его политической карьере», — пишет Прауд.
Также дипломат добавил, что проигрыш Украины в конфликте стал очевиден еще после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году. Зеленский потеряет все свое влияние на Западе и мир поставит крест на его политической карьере.
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