ВСУ поджигают леса и уничтожают прибывающих пожарных

Фото: IStock/gorodenkoff
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно поджигают леса в Херсонской области, а затем атакуют пожарные расчеты. Об этом в своем Телеграм-канале заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
ВСУ намеренно поджигают природные зоны для получения лучшего прострела российских позиций. При этом они уничтожают прибывающих на место сотрудников МЧС. За минувшие дни осколками снарядов ранено два человека.
Ранее глава города Голая Пристань сообщал о поджогах лесов ВСУ вокруг Днепра, отчего вся прибрежная зона стала непригодной для жизни.
Читайте также
Два человека погибли после удара ВСУ ракетой по ресторану под Белгородом
ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Кривом Роге
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Олег Дикий