Welt: ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами Х-32 на Украине

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После массированных ракетных ударов, которые ВС РФ нанесли по военным объектам в Киеве и других украинских регионах, на Западе открыто признали, что ПВО Украины не в состоянии справится с российскими ракетами. Например, хвалёные американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогли сбить ни одной ракеты Х-32.
Шмидтке также отметил ряд уникальных особенностей, которыми обладает Х-32. Например, эту ракету очень сложно обнаружить, заглушить и сбить с заданного курса при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она обладает фантастической скоростью полёта — порядка 5,4 тысячи километров в час. Кроме того, ракета отличается тем, что быстро и эффективно находит и идентифицирует цели.
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Александр Бойцов