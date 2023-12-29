В ВСУ назвали российскую ракету, которую ни разу не удалось сбить с начала СВО

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Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным не удалось сбить ни одну из выпущенных Россией ракет Х-22 за все время спецоперации, передает телеканал «Прямой».
«Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто», - пояснил Игнат.
По его словам, за время спецоперации Россия выпустила более 300 ракет Х-22 по территории Украины. Кроме того, Игнат отметил, что ВС РФ также обладает модернизированной версией этой ракеты - Х-32.
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