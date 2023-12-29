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В ВСУ назвали российскую ракету, которую ни разу не удалось сбить с начала СВО

Игнат: ВСУ не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22 с начала СВО
29 декабря 2023, 14:46
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным не удалось сбить ни одну из выпущенных Россией ракет Х-22 за все время спецоперации, передает телеканал «Прямой».
«Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто», - пояснил Игнат.

По его словам, за время спецоперации Россия выпустила более 300 ракет Х-22 по территории Украины. Кроме того, Игнат отметил, что ВС РФ также обладает модернизированной версией этой ракеты - Х-32.


На вопрос журналистов, смогла ли украинская система ПВО сбить хоть одну из ракет Х-22, Игнат дал отрицательный ответ.

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Залужный сообщил об ударах ВС РФ по военным и промышленным объектам Украины
Залужный: по военным и промышленным объектам Украины нанесен удар
29 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, а также промышленным и военным объектам. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный.
«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал Залужный в своем Telegram-канале.

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.

Украинские СМИ и паблики сообщают об ударах по Харькову, Львову и Киеву. Повреждения также получили объекты инфраструктуры в Днепре, Одессе и Конотопе, передаёт «Ридус». Кроме того, взрывы звучали в районе военного завода «Артём».

По словам Залужного, армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». Всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. При этом 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.

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Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ, пишут СМИ
Welt: армия России оказывает непрекращающееся давление на ВСУ по всему фронту
29 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ по всем направлениям спецоперации. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на Донецком направлении», — отметил он.

Он подчеркнул, что освобождение Марьинки от ВСУ освободило для российских военных путь для продвижения вперед.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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В Запорожской области российские силовики сорвали провокацию СБУ против жителей
29 декабря 2023, 14:57

Фото: istockphoto/blinow61

Представители российских спецслужб предотвратили провокацию против мирного населения Запорожской области. Её готовили агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Как рассказал корреспонденту РИА Новости один из руководителей местных силовых структур, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы готовящихся митингах в крупных городах и населённых пунктах региона. Собранная оперативная информация и её анализ позволили выяснить, что целью этих призывов было только лишь собрать в определённом месте большое количество людей. После чего с большой долей вероятности состоялась бы какая-либо провокация.

Например, целью провокационных действий могли быть запугивание местных жителей и дискредитация властей Запорожской области, сказал собеседник агентства. По его словам, работа по контролю за подобными сообщениями ведётся круглосуточно. Представители силовых структур обращаются к гражданам с призывом доверять информации только из проверенных официальных источников.

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#дискредитация
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#митинг
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Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 51 удар по украинским военным объектам
29 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto/ANGHI

Российские бойцы за минувшую неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака по местам сосредоточения противника была нанесена высокоточным оружием и дронами. В результате массированных ударов, повреждены оказались склады ВСУ с боеприпасами, катерами, топливом и вооружением. В ведомстве также рассказали о числе взятых в плен боевиков ВСУ. За минувшую неделю в плен ВС РФ сдались 43 боевика, участвующих в военных действиях на стороне противника.

Прежде сообщалось, что штурмовики ВС РФ установили контроль над важным контрольным пунктом ВСУ на Донецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«У военных есть шанс»: В США считают, что власть на Украине может перейти к ВСУ
Бывший разведчик Шаффер: Военные могут захватить власть на Украине
29 декабря 2023, 14:35

Фото: iStock/Olena_Z

На фоне некомпетентного правления Владимира Зеленского, власть в стране может перейти к военным, с таким заявлением выступил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
«Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности, у военных есть шанс. Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут самой компетентной силой, которая сможет управлять страной», — прокомментировал ситуацию Шаффер.

По мнению бывшего разведчика, такое развитие событий стало бы логичным завершением конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.

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Генерал бундесвера: Тактика Запада, которой обучают украинцев, бесполезна
#военные
#всу
#сво
#владимир зеленский
#сша
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В Бундесвере признали, что обучение украинцев на Западе не принесло результатов
Генерал бундесвера: тактика Запада, которой обучают украинцев, бесполезна
29 декабря 2023, 14:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ создали настолько мощные укрепительные позиции, что тактика, которой украинских военных обучают на Западе, оказалась бесполезной. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, передает Süddeutsche Zeitung.
«Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен», - пояснил Фройдинг.

Он добавил, что ВСУ вынуждены наступать на хорошо укрепленные позиции. Даже западные противоминные тралы в руках ВСУ оказались неэффективными. Теперь они разминируют огромные поля вручную в ночное время, неся большие потери.

Таким образом, он отметил, что удержание позиций за минными заграждениями успешно работает, если они хорошо укреплены и подготовлены.
Фройдинг также с удивлением отметил активные рост производства российского ОПК. По его словам, России удалось увеличить военное производство, несмотря на «драконовское» санкционное давление, в Германии этого не ожидали, заключил он.

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В Минобороны назвали число плененных за неделю бойцов ВСУ
В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 43 бойца ВСУ
29 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

За минувшую неделю в плен ВС РФ сдались 43 бойца ВСУ. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.
22 украинца были взяты в плен на Купянском направлении.

Прежде о добровольной сдаче в плен украинских бойцов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что многие военные идут на такой шаг, потому что понимают, что попытки прорвать российскую оборону не завершатся успехом. Кроме того, боевики ВСУ неоднократно рассказывали о подавленном состоянии в армейских рядах и психологическом давлении со стороны командования.

Так, из числа пленных военнослужащих Украины было создано боевое подразделение, которое теперь выполняет поставленные задачи в зоне спецоперации на стороне ВС РФ.

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#вс рф
#плен
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Главком ВСУ Залужный сообщил о взрывах на объектах военной инфраструктуры
29 декабря 2023, 13:41

Фото: istockphoto/Zeferli

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что минувшей ночью были зафиксированы взрывы на объектах украинской критической инфраструктуры. Также были повреждены некоторые военные и промышленные объекты.
Об этом главком ВСУ сообщил в своём телеграм-канале. Подробностей случившегося, как и местоположение пострадавших объектов, Залужный не уточнил. Известно, например, что в Киеве были зафиксированы взрывы в районе завода «Артём», который в числе прочего производит ракеты класса «земля-воздух», а также приборы и оборудование для авиационных летательных аппаратов.

Утром 29 декабря были зафиксированы взрывы в ряде крупных украинских городов, среди которых Киев, Харьков, Львов, Одесса. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, эта ракетная атака ВС РФ стала самой массированной с начала конфликта. Он также добавил, что столько воздушных целей на радарах одновременно ему пока ещё видеть не доводилось.

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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов
29 декабря 2023, 13:28

Фото: istock / vadimrysev

Вооружённые силы Украины с начала суток выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

Сообщается, что ВСУ с 04:50 выпустили 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по направлению населенный пункт Галицыновка — город Донецк.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины, а также на временно подконтрольной ей частей Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

После этого военкор Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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