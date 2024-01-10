MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

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Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для украинских войск. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова