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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
«Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять», — рассказал Соскин.Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях. Он также добавил, что все решения, которые принимаются сегодня украинским правительством, являются полностью ошибочными и негативными.
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