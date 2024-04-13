Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру

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Украинская армия стянула дополнительные силы к Часов Яру, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины стараются удержать один из ключевых районов в обороне Часов Яра.
Напомним, ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на артёмовском направлении вблизи Часов Яра.
В мае 2023 года ВС РФ освободили Артёмовск, после чего долго вели ожесточённые бои за Авдеевку, которую также удалось освободить в феврале 2024 года. Сейчас российская армия борется за контроль над Часов Яром. После того, как ВСУ сбегут из него — ВС РФ смогут выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую область.
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Напомним, ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на артёмовском направлении вблизи Часов Яра.
В мае 2023 года ВС РФ освободили Артёмовск, после чего долго вели ожесточённые бои за Авдеевку, которую также удалось освободить в феврале 2024 года. Сейчас российская армия борется за контроль над Часов Яром. После того, как ВСУ сбегут из него — ВС РФ смогут выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую область.
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Евгения Парфентьева