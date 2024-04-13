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Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру

13 апреля 2024, 10:52
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия стянула дополнительные силы к Часов Яру, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины стараются удержать один из ключевых районов в обороне Часов Яра.

Напомним, ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на артёмовском направлении вблизи Часов Яра.



В мае 2023 года ВС РФ освободили Артёмовск, после чего долго вели ожесточённые бои за Авдеевку, которую также удалось освободить в феврале 2024 года. Сейчас российская армия борется за контроль над Часов Яром. После того, как ВСУ сбегут из него — ВС РФ смогут выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую область.

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#днр
#вс рф
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«До Днепра»: В ВСУ начали рассчитывать, какие территории потеряют в ближайшее время
Комбат ВСУ Куриленко заявил, что Украина может потерять территории до Днепра
13 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Без поддержки западных партнёров ВСУ могут потерять территории до реки Днепр, об этом заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью для The Daily Telegraph.
«Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Она (линия фронта — ред.) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами», — считает Куриленко.

Он также описал, как выглядит ситуация с передачей оружия от западных партнёров Вооружённым силам Украины. По его словам, поставки идут медленно, оружие и боеприпасы заканчиваются быстрее, чем их успевают обновлять.

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Генерал Бэрронс: Украина может потерпеть поражение в 2024 году

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#всу
#вс рф
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Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
Генерал Бэрронс: Украина может потерпеть поражение в 2024 году
13 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/JARAMA

Бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс указал на возможное поражение Украины в 2024 году. Об этом сообщает BBC.
Он подчеркнул, что в один момент киевские власти придут к осознанию невозможности победы. В этом случае украинским военным больше не будет смысла сражаться и умирать за то, что невозможно защитить.

В настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, личного состава и средств ПВО. Россия, в свою очередь, пользуется преимуществом пять к одному в артиллерии, боеприпасах и личном составе, подкреплённым использованием новейшей военной техники.

В заключение Бэрронс добавил, что летом ожидается крупное российское наступление, в результате которого ВС РФ вторгнуться в районы Украины, где ВСУ уже не смогут их остановить.

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#сво
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#россия
#великобритания
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NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
13 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Sinenkiy

В настоящее время Киев пытается укреплять свои позиции, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта. Об этом сообщает NBC.
Атаки ВС РФ и отсутствие помощи от Вашингтона ставят Украину и ее союзников перед «возможностью болезненного поражения». Тяжелое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения также признает украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки ​солдат украинской армии.

По его словам, ​ситуация для ВСУ никак не ​изменилась. Положение украинских военнослужащих по-прежнему является катастрофическим.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
#армия
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
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«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
13 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/vadimguzhva

Пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Военный украинской армии с ампутированными ногами пытался выехать из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили его на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.

По информации источника, пограничники не обращали внимание на то, что в военном билете инвалида указано, что он снят с военного учета. В результате солдат ВСУ около часа ждал разрешение на пересечение границы.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. ​Президент Украины пояснил, ​что у таких поступков могут быть разные причины.

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«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра
13 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках. По данным источника, украинская сторона подтверждает потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.

На момент публикации официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#минобороны
#солдат
#вс рф
#россия
#спецоперация
#сво
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«Беспредел»: Бывший подполковник СБУ заявил о привлечении боевиков с Майдана на Донбасс
Прозоров: Начав боевые действия на Донбассе, Киев привлёк боевиков с Майдана
13 апреля 2024, 09:33

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украина привлекла боевиков с Майдана к боевым действиям на Донбассе, об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
По словам Прозорова, именно боевики с Майдана начали терроризировать мирное население на Донбассе, развязав боевые действия в регионе. Впоследствии, по примеру этих боевиков появился националистический полк «Азов»*.

«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — ​объяснил Прозоров.

Напомним, утром 12 апреля Прозоров сел в свою машину ​на севере Москвы, завёл двигатель, после чего авто взорвалось. К счастью, бывший полковник пострадал не сильно, он получил незначительный травмы рук и ног. Накануне вечером он заявил, что взрыв был очередным неудачным покушением киевского режима.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#сбу
#донбасс
#всу
#василий прозоров
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Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 на авдеевском направлении
13 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Самолеты штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, все цели успешно поражены. В ходе операции Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Заход и посадка воздушных экипажей на аэродром прошли без происшествий, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
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#всу
#солдат
#вс рф
#спецоперация
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Клименко: На руках у украинцев может находиться до 5 миллионов единиц оружия
13 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Mario Pix

На руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц оружия, об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, его цитирует «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Клименко.

По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы это оружие попало на склад и не нанесло вред населению.

Ранее стало известно, что граждане Украины украли оружие в Германии и попытались спрятать его от полиции крайне необычным способом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#оружие
#мвд
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Депутат Госдумы Колесников рассказал, как ВСУ пытались убить его из HIMARS
Депутат ГД Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его при помощи HIMARS
13 апреля 2024, 08:10

Фото: iStock/vadimrysev

Принимавший участие в СВО депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал, как ВСУ устроили покушение на него в Запорожской области. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
11 апреля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области.

«Удар пришелся днем. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили», — рассказал Колесников.

По его словам, это покушение было не первым. Полтора месяца назад снаряды ВСУ уже прилетали в это место. К счастью, оба снаряда не попали по дому.

Колесников уточнил, что после первых прилётов они старались больше не ночевать в этом доме, но всё же иногда заезжали туда за вещами.

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#депутат
#сво
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