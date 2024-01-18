Британский историк Фергюсон назвал сроки решающего прорыва России на Украине

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Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в нынешнем году. Об этом заявил британский учёный-историк Нил Фергюсон.
В интервью немецкому изданию Die Welt он напомнил историю прошлых войн, которые вела Российская Империя и Советский Союз. Историк отметил, что многие на Западе не хотят верить в развитие такого сценария, так как забыли уроки прошлого.
Он также добавил, что в результате победы России от Украины останется только «огрызок». Она не сможет восстановить разрушенную войной экономику, так как никто не захочет инвестировать в неё деньги, считает учёный. Кроме того, помощь Киеву со стороны его главного союзника США ослабевает, так как Штаты сами сейчас переживают период упадка. Фергюсон считает, что Европе надлежит консолидироваться и брать на себя большую ответственность в решении глобальных вопросов, так как на поддержку Америки больше рассчитывать не приходится.
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«Русские обычно неважно себя проявляют в первой половине вооружённого конфликта, зато во второй половине они побеждают», — сказал Фергюсон.
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Александр Бойцов