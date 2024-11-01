Фото: iStock/Vladislav Stepanov
ВСУ не хотят принимать западную тактику на поле боя с российскими силами. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на британского офицера, обучавшего украинских солдат.
«Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — рассказал британский офицер.
Кроме того, он добавил, что ВСУ испытывают серьезные трудности с набором личного состава. Украинцы не хотят идти на фронт, а власти вынуждены ужесточать мобилизацию.
Из-за этого, по данным издания, украинская армия терпит неудачи на поле боевых действий, чем очень недовольны западные партнеры Украины.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что российские войска в октябре добились наиболее крупных успехов в зоне СВО с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением.
Читайте также:
Армия России приближается к Купянску
В ВСУ признали превосходство российского командования
«От сказки до сказки»: офицер описал жизнь украинского общества
Элина Позднякова