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Большая часть представителей украинского общества живёт «от сказки до сказки», ожидая спасительных для Украины решений. Об этом замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что часть общества живёт «от сказки до сказки, от F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в США», а другая категория граждан находится в тотальном унынии.
Жорин также отметил, что в обществе витают чрезмерные надежды на различные внешние факторы. При этом он подчеркнул, что такие настроения в тылу очень негативно сказываются на состоянии украинских военных на фронте.
Кроме того, военный указал на провал информационной политики, которую ведут власти Украины. В связи с этим он подчеркнул, что гражданам Украины следует прежде всего рассчитывать на собственные силы.
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Жорин также отметил, что в обществе витают чрезмерные надежды на различные внешние факторы. При этом он подчеркнул, что такие настроения в тылу очень негативно сказываются на состоянии украинских военных на фронте.
Кроме того, военный указал на провал информационной политики, которую ведут власти Украины. В связи с этим он подчеркнул, что гражданам Украины следует прежде всего рассчитывать на собственные силы.
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Анастасия Чинкова