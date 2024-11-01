В ВСУ признали превосходство российского командования

Серьезные потери территорий и личного состава ВСУ связаны с низким профессионализмом командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, а российское командование имеет в этом компоненте значительное превосходство. Так считает капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.