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Серьезные потери территорий и личного состава ВСУ связаны с низким профессионализмом командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, а российское командование имеет в этом компоненте значительное превосходство. Так считает капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.
По его словам, провал командования ВСУ произошел в Угледаре. Подобная ситуация сложилась и на других направлениях. Грин отметил, что в бой вводили подразделения, которые ранее в боевых действиях участия вообще не принимали и несли большие потери.
Таким образом, капитан ВСУ в запасе отметил, что в украинской армии назрела проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. При этом в армии ВС РФ данных проблем нет, что указывает на превосходство российского командования.
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«Таких деятелей, которые посылают подразделения (на убой – ред.) у нас хватает. Сырский входит в плеяду "выдающихся военачальников", им всегда мало людей. Все, что связано с нашими последними потерями, связано с низким качеством оперативного командования, я бы сказал с профнепригодностью этого звена», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
Таким образом, капитан ВСУ в запасе отметил, что в украинской армии назрела проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. При этом в армии ВС РФ данных проблем нет, что указывает на превосходство российского командования.
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Элина Позднякова