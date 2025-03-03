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Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине, передает Yahoo News.
По его словам, «в конечном счете» Москва будет принимать участие в соглашении. Британский премьер отметил, что у предыдущего соглашения о прекращении огня не было поддержки, по этой причине оно было нарушено.
Стармер добавил, что при заключении нового соответствующего документа необходимо избегать подобной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Стармер добавил, что при заключении нового соответствующего документа необходимо избегать подобной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова