Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к сделке с Украиной по ископаемым

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Власти Великобритании не смогли убедить администрацию США вернуться к сделке с Киевом по добыче редкоземельных металлов на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, британские чиновники пытались убедить США вернуться к сделке с Киевом после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне ответили, что пока не готовы к диалогу, так как руководству Штатов нужно остыть.
Напомним, что команда Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского. Только после этого администрация США готова возобновить диалог с украинской стороной.
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Напомним, что команда Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского. Только после этого администрация США готова возобновить диалог с украинской стороной.
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Иван Мусатов