Зеленский отказался подписывать мирный договор с утратой территорий для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.
По словам Зеленского, Киев не согласится на прекращение огня, если оно будет связано с территориальными уступками РФ, так как это, по его мнению, лишь отсрочит конфликт, а не решит его.
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По словам Зеленского, Киев не согласится на прекращение огня, если оно будет связано с территориальными уступками РФ, так как это, по его мнению, лишь отсрочит конфликт, а не решит его.
«Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — указал при этом Зеленский.Он также выразил уверенность, что страны-посредники понимают необходимость справедливого решения. Примечательно, что ранее Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных, а премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне.
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Мария Моисеева