Британский журналист заявил о стягивании тысяч российских военных к Харькову

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Российские войска стягивают войска к Харькову. Об этом говорится в материале журналиста Майкла Драммонда, опубликованном на сайте британского издания Sky News.
Отмечается, что Москва может готовиться к новому масштабному наступлению в этом направлении.
Корреспондент подчеркнул, что после освобождения Курской области свыше 50 тысяч бойцов ВС РФ сосредоточились на границе с Харьковской областью. Драммонд со ссылкой на аналитиков утверждает, что у российской армии есть «четырёхмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.
Также ситуацию прокомментировал военный аналитик Sky News Майкл Кларк. Он заявил, что в числе переброшенных к границе бойцов есть представители элитных частей, включая подразделения ВДВ.
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Корреспондент подчеркнул, что после освобождения Курской области свыше 50 тысяч бойцов ВС РФ сосредоточились на границе с Харьковской областью. Драммонд со ссылкой на аналитиков утверждает, что у российской армии есть «четырёхмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.
Также ситуацию прокомментировал военный аналитик Sky News Майкл Кларк. Он заявил, что в числе переброшенных к границе бойцов есть представители элитных частей, включая подразделения ВДВ.
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Анастасия Чинкова