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Освобождение села Радьковка, ожесточенные бои на Северском фронте и теснение ВСУ под Торецком: последние новости СВО на 24 мая

Фото: iStock/ NKTN

Фото: iStock/ NKTN

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ неоднократно пытались пересечь государственную границу России. Враг дважды пытался прорваться на направлении Рыжевка — Тёткино и из окрестностей Искрисковщины. Все попытки вражеских сил проникнуть на нашу территорию были успешно пресечены, значительная часть живой силы ВСУ уничтожена. Пересечения госграницы не допущено.

В Сумской области продолжается интенсивная работа по обстрелу позиций противника. За последние сутки ВС РФ успешно ликвидировали несколько групп ВСУ, а также артиллерийские и миномётные расчёты в районах сёл Ворожба, Бондаревщина, Кондратовка и Павловка.

Локальные боестолкновения продолжаются в окрестностях сел Беловоды, Юнаковки, Владимировки, а также южнее села Горналь. В ходе огневого воздействия на позиции ВСУ в районе Волчанска и Липцов были ликвидированы восемь групп противника, а также поражены позиции операторов беспилотных летательных аппаратов.

В течение последних суток атакующие отряды ВС РФ продвинулись на 150 метров в Волчанске и освободили лесополосу, расположенную рядом с селом Волчанские Хутора.


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Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км

Покровское направление


На данном направлении ВС РФ заняли позиции на границе с Днепропетровской областью, расположившись между населёнными пунктами Котляровка и Орехово. На левом фланге этого участка продолжаются столкновения, но без существенных изменений в линии фронта.

На правом фланге ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак на северных границах Миролюбовки и в западной части Малиновки. ВС РФ продолжают операцию по освобождению территории между Малиновкой и Елизаветовкой, наращивая давление на позиции украинских военных.

Торецкое направление


Боевые действия разворачиваются по линии Шевченко — Попов Яр — Полтавка. К северу от Яблоновки российские войска атакуют укреплённые позиции ВСУ, расположенные к югу от дороги, до которой остаётся примерно 5 километров.

Контроль над дорогой, соединяющей Константиновку с Александро-Калиново, может привести к проблемам в логистике ВСУ в Яблоновке, Александро-Калиново и Клебан-Быке.

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Купянское направление


Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Радьковка. Расстояние от Радьковки до первых зданий Купянска составляет примерно 1 километр. Это означает, что российские войска приближаются к северо-западной части города. Это важный этап, который может повлиять на дальнейший ход событий в этом районе.

Краснолиманское направление


На данном направлении продолжаются позиционные столкновения в окрестностях населённых пунктов Редкодуб и Колодези. В южной части Торского российские подразделения продвинулись на 200 метров, возвращая ранее утраченные позиции.

Северское направление


На Северском участке село Верхнекаменское остаётся в серой зоне, идут тяжёлые бои. Впервые за долгое время возобновились боестолкновения в окрестностях Ивано-Дарьевки, расположенных в 5 км южнее Верхнекаменского. Прямая трасса, соединяющая эти населённые пункты, делает этот участок территории стратегически значимым для обеих сторон.

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Алаудинов: в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ
24 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, в местах активных боев в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — рассказал агентству генерал.

Алаудинов ответил, что украинское командование безразлично относится к своим солдатам. Из-за этого уничтожение боевиков происходит «большими партиями». Помимо этого командование не обращает внимание на гибель или ранение военных, из-за чего на местах боев и скопилось столь большое число тел украинских солдат.

Напомним, что о полном освобождении Курской области сообщил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину 26 апреля.

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Солдат ВС РФ: ВСУ массово сдавались в плен во время боев в Мариуполе
24 мая 2025, 06:00

Фото: iStock/Olena_Z

В Мариуполе бойцы ВСУ массово сдавались в плен во время взятия металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказал РИА Новости солдат ВС РФ с позывным «Добрый».
«Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно», — передает агентство рассказ «Доброго».

На данный момент солдат служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике. Он участвовал в боях за Мариуполь в марте 2022 года. За это военного наградили боевыми наградами.

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#всу
#украина
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В Совфеде назвали прорывом слова Залужного об отсутствии шансов у Украины вернуть территории
Ковитиди: слова Залужного об отсутствии шансов вернуть территории стали прорывом
24 мая 2025, 05:14

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности Украины вернуть утраченные территории стали политическим прорывом. Об этом Ковитиди заявила РИА Новости.
«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление - серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди агентству.

Ранее Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит надеется на чудо в вопросе возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Глава МИД России Сергей Лавров еще в феврале отмечал, что Киев не заботиться об интересах огромной части населения страны. При этом принадлежность ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей к России уже давно решенный вопрос, задокументированный в конституции РФ.

Напомним, что бывшие украинские регионы стали частью России благодаря референдумам, где большая часть жителей проголосовали за присоединение к РФ.

«Радио 1» сообщало, что Украина зарабатывает на перепродаже западного оружия. При этом на фронт поступало лишь 30–40% предоставленного вооружения. О данном факте свидетельствует наличие оружия у африканских террористов и наркокартелей в Америке.

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В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА
24 мая 2025, 02:56

Фото: iStock/bbsferrari

В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотников. Власти просят жителей перейти в укрытия для обеспечения собственной безопасности.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в telegram-канале регионального оперштаба в 2:19 по московскому времени.

Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сообщение об этом появилось в telegram-канале градоначальника в 02:13.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Гладков.

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Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км
24 мая 2025, 01:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные смогли отодвинуть линию фронта от Курской области более чем на 10 километров. Об этом он рассказал ТАСС.
«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — рассказал агентству Марочко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия передаст Украине документ с условиями прекращения боевых действий только после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».Уже 23 мая на Подмосковный аэродром прилетел самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена.

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