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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки ВСУ неоднократно пытались пересечь государственную границу России. Враг дважды пытался прорваться на направлении Рыжевка — Тёткино и из окрестностей Искрисковщины. Все попытки вражеских сил проникнуть на нашу территорию были успешно пресечены, значительная часть живой силы ВСУ уничтожена. Пересечения госграницы не допущено.
В Сумской области продолжается интенсивная работа по обстрелу позиций противника. За последние сутки ВС РФ успешно ликвидировали несколько групп ВСУ, а также артиллерийские и миномётные расчёты в районах сёл Ворожба, Бондаревщина, Кондратовка и Павловка.
Локальные боестолкновения продолжаются в окрестностях сел Беловоды, Юнаковки, Владимировки, а также южнее села Горналь. В ходе огневого воздействия на позиции ВСУ в районе Волчанска и Липцов были ликвидированы восемь групп противника, а также поражены позиции операторов беспилотных летательных аппаратов.
В течение последних суток атакующие отряды ВС РФ продвинулись на 150 метров в Волчанске и освободили лесополосу, расположенную рядом с селом Волчанские Хутора.
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Покровское направление
На данном направлении ВС РФ заняли позиции на границе с Днепропетровской областью, расположившись между населёнными пунктами Котляровка и Орехово. На левом фланге этого участка продолжаются столкновения, но без существенных изменений в линии фронта.
На правом фланге ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак на северных границах Миролюбовки и в западной части Малиновки. ВС РФ продолжают операцию по освобождению территории между Малиновкой и Елизаветовкой, наращивая давление на позиции украинских военных.
Торецкое направление
Боевые действия разворачиваются по линии Шевченко — Попов Яр — Полтавка. К северу от Яблоновки российские войска атакуют укреплённые позиции ВСУ, расположенные к югу от дороги, до которой остаётся примерно 5 километров.
Контроль над дорогой, соединяющей Константиновку с Александро-Калиново, может привести к проблемам в логистике ВСУ в Яблоновке, Александро-Калиново и Клебан-Быке.
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Купянское направление
Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Радьковка. Расстояние от Радьковки до первых зданий Купянска составляет примерно 1 километр. Это означает, что российские войска приближаются к северо-западной части города. Это важный этап, который может повлиять на дальнейший ход событий в этом районе.
Краснолиманское направление
На данном направлении продолжаются позиционные столкновения в окрестностях населённых пунктов Редкодуб и Колодези. В южной части Торского российские подразделения продвинулись на 200 метров, возвращая ранее утраченные позиции.
Северское направление
На Северском участке село Верхнекаменское остаётся в серой зоне, идут тяжёлые бои. Впервые за долгое время возобновились боестолкновения в окрестностях Ивано-Дарьевки, расположенных в 5 км южнее Верхнекаменского. Прямая трасса, соединяющая эти населённые пункты, делает этот участок территории стратегически значимым для обеих сторон.
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