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ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

23 мая ВС РФ расчетами ОТРК «Искандер» нанесли групповой ракетный удар по судну с военным грузом, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечалось, что контейнеровоз осуществлял перевозку военных грузов в порт Одессы. По данным Минобороны, на судне было порядка 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

После удара по контейнеровозу в Одессе случилась вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов, контейнеров и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Уточнялось, что с подконтрольных Киеву территорий вернулись 307 военнопленных. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь.

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Минобороны РФ: еще 307 военных вернулись из украинского плена в ходе обмена
24 мая 2025, 14:48

Фото: istockphoto/vladj55

Сегодня, 24 мая, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.
В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для дальнейшего лечения и реабилитации.
«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — добавили в ведомстве.
Перед этим сообщалось о первом этапе обмена, в ходе которого 270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию.

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СК: 22 мая ВСУ ударили по Льгову из HIMARS, пострадали 16 мирных жителей
24 мая 2025, 12:33

Фото: Фото: iStock/Irina Piskova

В минувший четверг, 22 мая, ВСУ ударили по Льгову Курской области из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали 16 мирных жителей, включая двух подростков 13 и 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.
По данным агентства, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города. Повреждения получили 20 автомобилей, один многоквартирный и два частных дома, уточняет «Смотрим».

В публикации отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Школьники, пострадавшие от обстрела, дали показания в рамках расследования. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть вреда, причиненного их здоровью.

Следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелу украинских боевиков.

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Освобождение села Радьковка, ожесточенные бои на Северском фронте и теснение ВСУ под Торецком: последние новости СВО на 24 мая
24 мая 2025, 09:17

Фото: iStock/ NKTN

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ неоднократно пытались пересечь государственную границу России. Враг дважды пытался прорваться на направлении Рыжевка — Тёткино и из окрестностей Искрисковщины. Все попытки вражеских сил проникнуть на нашу территорию были успешно пресечены, значительная часть живой силы ВСУ уничтожена. Пересечения госграницы не допущено.

В Сумской области продолжается интенсивная работа по обстрелу позиций противника. За последние сутки ВС РФ успешно ликвидировали несколько групп ВСУ, а также артиллерийские и миномётные расчёты в районах сёл Ворожба, Бондаревщина, Кондратовка и Павловка.

Локальные боестолкновения продолжаются в окрестностях сел Беловоды, Юнаковки, Владимировки, а также южнее села Горналь. В ходе огневого воздействия на позиции ВСУ в районе Волчанска и Липцов были ликвидированы восемь групп противника, а также поражены позиции операторов беспилотных летательных аппаратов.

В течение последних суток атакующие отряды ВС РФ продвинулись на 150 метров в Волчанске и освободили лесополосу, расположенную рядом с селом Волчанские Хутора.


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Покровское направление


На данном направлении ВС РФ заняли позиции на границе с Днепропетровской областью, расположившись между населёнными пунктами Котляровка и Орехово. На левом фланге этого участка продолжаются столкновения, но без существенных изменений в линии фронта.

На правом фланге ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак на северных границах Миролюбовки и в западной части Малиновки. ВС РФ продолжают операцию по освобождению территории между Малиновкой и Елизаветовкой, наращивая давление на позиции украинских военных.

Торецкое направление


Боевые действия разворачиваются по линии Шевченко — Попов Яр — Полтавка. К северу от Яблоновки российские войска атакуют укреплённые позиции ВСУ, расположенные к югу от дороги, до которой остаётся примерно 5 километров.

Контроль над дорогой, соединяющей Константиновку с Александро-Калиново, может привести к проблемам в логистике ВСУ в Яблоновке, Александро-Калиново и Клебан-Быке.

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Купянское направление


Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Радьковка. Расстояние от Радьковки до первых зданий Купянска составляет примерно 1 километр. Это означает, что российские войска приближаются к северо-западной части города. Это важный этап, который может повлиять на дальнейший ход событий в этом районе.

Краснолиманское направление


На данном направлении продолжаются позиционные столкновения в окрестностях населённых пунктов Редкодуб и Колодези. В южной части Торского российские подразделения продвинулись на 200 метров, возвращая ранее утраченные позиции.

Северское направление


На Северском участке село Верхнекаменское остаётся в серой зоне, идут тяжёлые бои. Впервые за долгое время возобновились боестолкновения в окрестностях Ивано-Дарьевки, расположенных в 5 км южнее Верхнекаменского. Прямая трасса, соединяющая эти населённые пункты, делает этот участок территории стратегически значимым для обеих сторон.

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Алаудинов: в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ
24 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, в местах активных боев в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — рассказал агентству генерал.

Алаудинов ответил, что украинское командование безразлично относится к своим солдатам. Из-за этого уничтожение боевиков происходит «большими партиями». Помимо этого командование не обращает внимание на гибель или ранение военных, из-за чего на местах боев и скопилось столь большое число тел украинских солдат.

Напомним, что о полном освобождении Курской области сообщил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину 26 апреля.

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Солдат ВС РФ: ВСУ массово сдавались в плен во время боев в Мариуполе
24 мая 2025, 06:00

Фото: iStock/Olena_Z

В Мариуполе бойцы ВСУ массово сдавались в плен во время взятия металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказал РИА Новости солдат ВС РФ с позывным «Добрый».
«Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно», — передает агентство рассказ «Доброго».

На данный момент солдат служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике. Он участвовал в боях за Мариуполь в марте 2022 года. За это военного наградили боевыми наградами.

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