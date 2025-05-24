ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу

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23 мая ВС РФ расчетами ОТРК «Искандер» нанесли групповой ракетный удар по судну с военным грузом, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечалось, что контейнеровоз осуществлял перевозку военных грузов в порт Одессы. По данным Минобороны, на судне было порядка 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.
После удара по контейнеровозу в Одессе случилась вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов, контейнеров и сильный пожар.
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Уточнялось, что с подконтрольных Киеву территорий вернулись 307 военнопленных. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь.
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После удара по контейнеровозу в Одессе случилась вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов, контейнеров и сильный пожар.
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Уточнялось, что с подконтрольных Киеву территорий вернулись 307 военнопленных. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь.
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Ольга Енгалычева