Российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен под Курском

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Российские бойцы в Кореневском районе Курской области уговаривали солдата ВСУ сдаться в плен. Об этом сообщает военкор WarGonzo в Telegram-канале.
Уточняется, что военные ВС РФ из полуразрушенного строения разговаривали с украинским боевиком во время перестрелки. Они хотели, чтобы военный ВСУ перешел на их сторону.
Ранее пленный боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников рассказал, что командование украинской армии под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее пленный боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников рассказал, что командование украинской армии под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова