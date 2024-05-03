«Броня из бревен»: в Польше удивились смекалке ВС РФ в зоне СВО

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В зоне проведения СВО российские военные применили смекалку и нашли необычный способ защиты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» от украинских беспилотников. Об этом пишет польское издание Interia.
Авторы статьи привели подробности необычного сооружения. По их словам, ВС РФ используют броню из бревен для САУ «Мста-С». Это позволяет защитить установку от ударов беспилотников противника.
Также обозреватели отметили, что такой способ защиты позволит отдалить возможный взрыв от стандартной брони.
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«Действительно ли такая деревянная броня эффективна? Как ни странно, это не такое уж глупое решение», — говорится в материале.
Также обозреватели отметили, что такой способ защиты позволит отдалить возможный взрыв от стандартной брони.
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Анастасия Хохлова