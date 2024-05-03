Названы занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели

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Российские войска взяли три населённых пункта за последние две недели в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах Донецкой народной республики, заявил на совещании с составом ВС РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
По словам главы Минобороны РФ, всего с начала 2024 года РФ заняла 547 квадратных километров территорий вошедших в ее состав регионов.
Ранее Шойгу сообщал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения.
В свою очередь, глава ВCУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. В особенности его беспокоит ситуация в районе Часова Яра.
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По словам главы Минобороны РФ, всего с начала 2024 года РФ заняла 547 квадратных километров территорий вошедших в ее состав регионов.
Ранее Шойгу сообщал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения.
В свою очередь, глава ВCУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. В особенности его беспокоит ситуация в районе Часова Яра.
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Алёна Самарева