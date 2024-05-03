Названы занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели

Опубликовано видео «Царь-поезда» из более чем двух тысяч вагонов, растянувшихся на 30 километров от Еленовки до Волновахи в ДНР, который должен был служить баррикадой в случае прорыва ВСУ вглубь российской обороны при контрнаступлении. Кадры показал Telegram-канал «Военный осведомитель».