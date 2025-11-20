«Бросают последнее»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском

20 ноября 2025, 13:53

Военэксперт Кнутов: отправка авиаперсонала в Волчанск говорит о проблемах ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

Отправка Украиной технического персонала аэродромов в Волчанск указывает на серьезные проблемы ВСУ. Такое заявление сделал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, противнику приходится бросать все доступные силы на фронт из-за усиления давления со стороны ВС РФ. Такие меры, по его оценке, свидетельствуют о катастрофической ситуации с резервами ВСУ.

«Резервов Украине не хватает, она в бедственном положении и вынуждена бросать последнее. Все, что могут собрать, чтобы затыкать дыры», — сказал собеседник издания.