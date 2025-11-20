«Бросают последнее»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Отправка Украиной технического персонала аэродромов в Волчанск указывает на серьезные проблемы ВСУ. Такое заявление сделал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, противнику приходится бросать все доступные силы на фронт из-за усиления давления со стороны ВС РФ. Такие меры, по его оценке, свидетельствуют о катастрофической ситуации с резервами ВСУ.
«Резервов Украине не хватает, она в бедственном положении и вынуждена бросать последнее. Все, что могут собрать, чтобы затыкать дыры», — сказал собеседник издания.Он также напомнил об успехах ВС РФ на других направлениях: выходе на окраины Северска и Красного Лимана, взятии под контроль 95% территории Красноармейска, а также продвижении в Запорожской области.