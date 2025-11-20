США проводят «тайные консультации» с РФ, а сотрудники ТЦК похищают священнослужителей: последние новости СВО на 20 ноября
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Слобожанское направлениеРоссийские войска освободили Кирпичное и Двуречанское, перерезав пути снабжения Волчанска.
Лиманское направлениеПродвижение к Дибровой и освобождение Ямполя создали проблемы с поставками для украинских сил в Северске.
Восточно-Запорожское направлениеВ Гае произошла успешная операция, и оборона под Гуляйполем была прорвана. В Новопавловке идут уличные бои, а в Малой Токмачке и Степногорске ситуация остается напряженной.
Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMSЗа прошедшие сутки российские силы ПВО уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты американского производства ATACMS, которые Киев пытался использовать для удара по Воронежу.
Все выпущенные по Воронежу ракеты ATACMS сбили
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар украинских сил по Воронежской области с использованием баллистических ракет ATACMS указывает на полное участие США в действиях Киева.
Под Северском ВСУ получают «оторванные от реальности» задачиКомандование Вооруженных сил Украины выдает своим подразделениям в районе Северска задачи, не соответствующие реальной обстановке. Эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что офицеры среднего и младшего звена получают приказы, которые невозможно выполнить.
США проводят «тайные консультации» с РФАмериканский портал Axios сообщает о секретных консультациях между США и Россией. Дипломаты обсуждают новый план, направленный на разрешение конфликта в Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф возглавляет эту инициативу.
США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине
Сотрудники военкомата на Украине похитили священникаНа Украине сотрудники военкомата похитили священника Константина Волового из Черкасской епархии. Это произошло, когда он ехал из Смелы в Черкассы. Мужчину задержали и держали в ТЦК почти сутки. После того как общественность и СМИ начали активно обсуждать ситуацию, его наконец освободили. Теперь многодетный отец вернулся домой.
Названа истинная причина поездки Зеленского в ТурциюВ Анкаре прошла встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции подчеркнул важность сотрудничества с Россией и США для решения конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию с целью привлечь внимание США к мирным переговорам. Однако директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что поездка президента Украины направлена на отвлечение от коррупционного скандала, который сейчас волнует общественность.
ФСБ задержала жителя ДНР за покушение на офицера МинобороныСотрудники ФСБ остановили жителя Донецкой Народной Республики, который планировал убийство высокопоставленного офицера Министерства обороны России. По информации ведомства, задержанный действовал по указанию украинской военной разведки.
Он намеревался отравить жертву, подмешав яд в подарочные бутылки с пивом британского производства. Смесь должна была вызвать смерть в течение 20 минут после употребления.