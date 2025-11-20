20 ноября 2025, 10:54

Фото: iStock/aapsky

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Слобожанское направление

Лиманское направление

Восточно-Запорожское направление

Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMS

Все выпущенные по Воронежу ракеты ATACMS сбили

Под Северском ВСУ получают «оторванные от реальности» задачи

США проводят «тайные консультации» с РФ

США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине

Сотрудники военкомата на Украине похитили священника

Названа истинная причина поездки Зеленского в Турцию

ФСБ задержала жителя ДНР за покушение на офицера Минобороны

Фото: iStock/Vera Tikhonova



ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 65 БПЛА ВСУ