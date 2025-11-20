Светов: мирный план США по Украине — попытка затормозить наступление РФ

20 ноября 2025, 12:21

Фото: iStock/sb2010

США продвигают мирный план по украинскому конфликту, пытаясь остановить продвижение российских войск, заявил политолог Юрий Светов. Он считает, что Вашингтон действует непоследовательно, одновременно говоря о переговорах и готовя новые санкции.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что реальных ожиданий от плана нет: это лишь идеи и предварительные обсуждения. Он отметил, что впервые прозвучали предложения о гарантиях безопасности для России и новой архитектуре безопасности Европы — но остальные пункты вызывают вопросы. В том числе непонятно, почему речь идёт только о Донбассе, без упоминания ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



Политолог подчеркнул, что Россия уверенно продвигается вдоль линии боевого соприкосновения и остаётся открытой для переговоров. Москва, по его словам, должна внимательно следить за ситуацией и быть готовой к любым решениям Вашингтона, но главным он назвал продолжение наступления на фронте.





«Давайте посмотрим сочетание слов. Якобы Трамп утвердил план, в то же время сенатор Соединенных Штатов говорит о том, что сегодня, когда они играли в гольф и президент объявил о необходимости начинать процесс принятия законопроекта о сокрушительных санкциях. Это тоже входит в 28 пунктов плана?», — сказал Светов.