В Госдуме предупредили об ответственности виновников конфликта Украины и России

20 ноября 2025, 13:20

Володин: те, кто наводнил Украину оружием, не избегут расплаты

Фото: Istock/:3dmitry

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что западные страны и политики, которые втянули Украину в конфликт с Россией, будут отвечать за эти действия. Слова парламентария приводит ТАСС.





С соответствующим заявлением Володин выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента. Государственный деятель акцентировал, что виновные не избегут ответственности. Он призвал коллег ещё раз чётко озвучить эту позицию.

«Мы с вами ещё раз должны подчеркнуть: те, кто втянул Украину в войну, наводнил её оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности», — сказал спикер Госдумы.