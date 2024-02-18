Брошенная сослуживцами на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале.

Немецкие бронетранспортёры (БТР) модели APC, которые ФРГ начала поставлять на Украину в октябре прошлого года, оказались совершенно непригодными для использования в боевых условиях. К тому же Берлин заплатил за машины для «киевских друзей» тройную цену.