Брошенная сослуживцами на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале.

Фото: istockphoto/PeopleImages
Взятая в плен на левом берегу Днепра раненая украинская военнослужащая, которую сослуживцы на поле боя, продолжает лечение в российском госпитале. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские бойцы подоспели вовремя: ещё немного — и военнослужащая ВСУ просто истекла бы кровью. Наши солдаты оказали ей первую помощь, а затем отправили в тыл. Сейчас она продолжает проходить лечение в одном из российских военных госпиталей, заключил Владимир Сальдо.
Читайте также:
Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
В плен к российским военным начали попадать украинские женщины, служащие в ВСУ
Сальдо рассказал об изменениях в сознании солдат ВСУ в плену
Александр Бойцов