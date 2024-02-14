В плен к российским военным начали попадать украинские женщины, служащие в ВСУ

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Украинские женщины, служащие в ВСУ, начали попадать в плен к российской армии на сватовско-кременском участке фронта. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.
«В подразделениях ВСУ на сватовско-кременском направлении в плен «к ВС РФ – ред.) уже попадаются женщины», — сказал депутат.
По его словам, на данном участке фронта отмечается увеличение количества женщин, которые вступили в украинские нацбатальоны.
«Количество женского состава в ВСУ и нацбатах пока неизвестно, но оно имеется в большей степени в подразделениях нацбатальонов "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица"», — заключил Водолацкий.
Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники также заявлял, что на Сватовско-Кременском участке спецоперации в радикальную бригаду «Азов»* поступило пополнение из женщин.
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*группировки признаны террористическими, запрещены в РФ
Элина Позднякова