Брошенные без оружия сотни дезертиров терробороны ВСУ вышли на митинг

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Дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123 бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. В митинге в Вознесенске участвуют около сотни человек, сообщает 4 октября украинский телеканал «Общественное».
По данным журналистов, военные 187 батальона протестуют из-за нехватки вооружения на Донецком направлении и плохой подготовки боевого состава. По словам командира взвода, на передовой отсутствует снабжение украинских войск.
Присутствовавший на митинге представитель ВСУ отказался комментировать происходящее. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.
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«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить пулемет Калашникова. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?» — говорит командир взвода по имени Сергей.
Присутствовавший на митинге представитель ВСУ отказался комментировать происходящее. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.
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Лия Мурадьян